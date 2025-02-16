Козловский о работе с психологами: «Решить свои проблемы человек может только сам. Никакой специалист с дипломом не поможет»
Бойкова и Козловский взяли бронзу в парном катании в финале Гран-при России в Красноярске.
«Дима не работает со спортивным психологом, я работаю периодически, в зависимости от ситуации. Тут надо понять тот момент, что никто тебе не поможет, кроме себя самого, никакой психолог», – сказала Бойкова.
Козловский отметил, что не верит в психологию.
«Сейчас это стало максимально модным что ли, кого ни послушаешь, все работают с психологами. Все работают с утра до вечера, блогеры и инфлюенсеры прорабатывают свои детские травмы, проблемы с психологами.
Я лично рос в несколько других обстоятельствах, мне кажется, если есть проблема, ее можно обсудить с близкими людьми, которым ты доверяешь. Назвать какого-то стороннего человека, которому ты платишь деньги, близким человеком, который может тебе помочь, – я считаю это странным.
Решить свои проблемы человек может только сам, докопавшись до своих глубинных проблем. Только перед самим собой человек может быть до конца честен. Никакой специалист с дипломом не поможет», – заключил Козловский.
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