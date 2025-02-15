Аделия Петросян не смогла победить в короткой программе впервые с октября 2023 года

Российская фигуристка Аделия Петросян не выиграла короткую программу на соревнованиях впервые с октября 2023 года.

Сегодня 17-летняя Петросян выступила в финале Гран-при России в Красноярске. Она заняла третье место в короткой, набрав 75,91 балла – ее опередили Софья Муравьева (77,01) и Алина Горбачева (76,76).

Последний раз Петросян не удавалось выиграть программу в октябре 2023-го на этапе Гран-при в Омске. Тогда она уступила Горбачевой.

Также Петросян проигрывала короткую Камиле Валиевой на чемпионате страны в декабре 2023-го, однако позже результат Камилы был аннулирован из-за допинговой дисквалификации.