Аделия Петросян не смогла победить в короткой программе впервые с октября 2023 года
Российская фигуристка Аделия Петросян не выиграла короткую программу на соревнованиях впервые с октября 2023 года.
Сегодня 17-летняя Петросян выступила в финале Гран-при России в Красноярске. Она заняла третье место в короткой, набрав 75,91 балла – ее опередили Софья Муравьева (77,01) и Алина Горбачева (76,76).
Последний раз Петросян не удавалось выиграть программу в октябре 2023-го на этапе Гран-при в Омске. Тогда она уступила Горбачевой.
Также Петросян проигрывала короткую Камиле Валиевой на чемпионате страны в декабре 2023-го, однако позже результат Камилы был аннулирован из-за допинговой дисквалификации.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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