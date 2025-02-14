Ирина Роднина: «Норвегия – не самая мощная страна в фигурном катании. Посмотрим, будут ли их протест принимать всерьез»

Ирина Роднина не уверена, что ISU серьезно воспримет протест норвежцев.

Ранее стало известно, что Норвегия и ряд других стран намерены опротестовать решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к олимпийской квалификации.

«Норвегия – не самая мощная страна в фигурном катании. Сложно сказать, какой вес она будет иметь, когда протест будет подан, все будет зависеть от того, кто будет принимать решение. Посмотрим, будут ли это заявление принимать всерьез», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Норвегия и ряд других стран намерены опротестовать решение ISU допустить Россию и Беларусь к отбору на Олимпийские игры-2026