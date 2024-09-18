Карта сезона российской фигурки: выступит ли Трусова на льду Байкала?

Российские фигуристы готовы к третьему подряд внутреннему сезону.

Где ждать наших звезд?

● Сезон стартовал на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Родной город главы ФФКР Антона Сихарулидзе – самая популярная точка на карте.

Даже традиционный мемориал Панина-Коломенкина превратился из локального турнира в масштабные соревнования. Он пройдет 2-5 октября, в заявке в том числе и лидеры сборной: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Артур Даниелян и Анна Фролова.

Но Петербург отхватил и большие события: 5-й этап Гран-при, чемпионат по прыжкам, шоу-турнир.

● Программа российской серии Гран-при в этом сезоне сократилась – с шести этапов до пяти. Официальная версия – ради увеличения конкуренции, но вряд ли в федерации грустят из-за побочного эффекта – большой экономии на призовых.

И все равно география получилась обширной: Магнитогорск, Казань, Красноярск, Москва и Петербург. Какой город Саша Трусова выберет (и выберет ли) для возвращения на соревнования?

Уфа осталась без Гран-при, поэтому в качестве утешения в середине октября там пройдут показательные выступления сборной.

● Финал Гран-при тоже должен был расширить карту фигурного катания – его планировали провести в Новосибирске на новом стадионе. Но хоккей оказался сильнее – за неделю до финала на «Сибирь Арене» пройдет Матч звезд КХЛ.

За два таких масштабных события подряд там не взялись, так что финал едет в давно знакомый Красноярск.

● А вот другой сибирский город закрепился в календаре – Омск примет чемпионат России под Новый год. В прошлом сезоне фигуристы остались в восторге от G-Drive Арены и местной публики, поэтому вопрос, где проводить главный старт, решился легко.

Билеты на ЧР поступили в продажу уже во время контрольных прокатов. Покупают охотно – ярусы рядом со льдом почти разобрали.

● Как и в прошлом году, намечено два Кубка Первого канала – юниорский и взрослый. Соревнования примут Москва и Челябинск соответственно.

Москвы в календаре мало, всего два турнира, последний из которых – как раз юниорский КПК. Так что большая фигурка закончится для москвичей уже в декабре. Скрасят это ледовые шоу, которые заполонят столицу в новогодние праздники.

● Почти завершает сезон турнир шоу-программ «Русский вызов» – снова в Петербурге. После фестиваля тоски-2024 организаторы ждут номера пободрее.

«Русский вызов», турнир показательных программ – просто праздник, ведь тема в этом году – «Хорошее настроение», – обещает анонс Первого канала.

● Из привычных соревнований – все.

Но наша фигурка продолжает поиск новых форматов. В календаре ФФКР стоит загадочный международный (!) турнир «Кубок Содружества». Он пройдет в Калуге в конце марта. Пока подробностей нет, но планируется, что выступят взрослые и юниоры во всех видах.

Еще одна таинственная новинка – старт на льду Байкала. Первый канал обещает, что соревнования на открытом воздухе пройдут весной.

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Александр Вильф