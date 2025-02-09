Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин включены в регистрируемый пул тестирования РУСАДА

Дикиджи и Лутфуллин включены в регистрируемый пул тестирования РУСАДА.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Российского антидопинговго агентства (РУСАДА).

Также в национальном регистрируемом пуле тестирования на первый квартал 2025 года продолжают оставаться Дмитрий Алиев и Макар Игнатов.

Спортсмены из регистрируемого пула в профиле в антидопинговой системе ADAMS должны указывать контактные данные, места постоянного проживания и текущего местонахождения, а также одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день. В случае пропуска трех допинг-тестов в течение года спортсмен может быть дисквалифицирован.

В расширенном пуле тестирования РУСАДА находятся Софья Акатьева, Александра Бойкова, Иван Букин, Петр Гуменник, Дмитрий Козловский, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Девид Нарижный, Дарья Садкова, Александра Степанова, Николай Угожаев и Арсений Федотов. Спортсмены из этого пула освобождены от обязанности каждый день в определенный часовой промежуток находиться в известном допинг-офицерам месте.

В расширенном пуле Международного союза конькобежцев (ISU) находятся Александра Степанова и Иван Букин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Аделия Петросян, Евгений Семененко.

Камила Валиева, дисквалифицированная за допинг, входит в регистрируемый пул тестирования ISU.