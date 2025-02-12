Алиса Двоеглазова: «Петросян с ее шикарным катанием была бы лидером и с меньшим количеством ультра-си, но она не понижает планку. Это заслуживает восхищения»

Фигуристка Алиса Двоеглазова заявила, что равняется на Аделию Петросян.

– Из-за новых правил вы все еще выступаете в юниорах. Нельзя, наверное, сказать, что вам не повезло с датой рождения...



– Но, по сути, так и есть. Четвертый год я в юниорах... Тем не менее мне кажется, что я за это время выросла в плане катания. По крайней мере по сравнению с первым сезоном – точно. Дольше покаталась в этом возрасте – это правда, но что поделать. По взрослым я тоже ведь не один год хочу выступать.

– «Не один год» – это примерно сколько?

– Надо будет посмотреть по конкуренции, по результатам. На взрослом уровне меня будут оценивать совсем иначе. Как минимум в первый год после выхода из юниоров. Не думаю, что мне тогда будут ставить прямо запредельные оценки. Возможно, даже поменьше, чем я получила здесь. И это объективно – конечно же, по сравнению с девочками, которые выступают долгое время, мое катание будет отличаться.

– Раньше вы говорили, что в фигурном катании у взросления есть две стороны медали. Положительный момент в том, что катание становится более осмысленным, а отрицательная – появляются мысли, сомнения, которые мешают сложным прыжкам. Но судя по тому, что вы играючи делаете три четверных в произвольной, на вас это не так сказывается?

– Здесь все дело в моем личном азарте, моих личных целях. Я уже не хочу понижать планку. Смотрю на Аделию Петросян – ей в этом году будет 18 лет, но она и тройной аксель собирает, и другие ультра-си. Я на нее равняюсь.

На том же первенстве России 2022 года Аделия ведь была позади меня, но благодаря упорству и невероятному трудолюбию достигла таких выдающихся результатов. И даже несмотря на то, что во взрослых конкуренция сейчас не настолько высокая, она все равно идет на весь свой сложный набор. С ее шикарным катанием она была бы лидером и с меньшим количеством ультра-си, но она все равно не понижает планку. Это заслуживает восхищения, – сказала Двоеглазова .