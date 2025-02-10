Алиса Двоеглазова: «Туктамышева – ориентир для меня, она в 26 прыгала очень хорошо. Значит, и я смогу продержать свои четверные»

Алиса Двоеглазова назвала Туктамышеву ориентиром в фигурном катании.

– Как удается сохранять технический набор, а где-то его даже приумножать, несмотря на биологические изменения организма?

– Наверное, какие-то цели мои, мотивация. Мечта, к которой идешь, помогает. А также азарт, драйв, желание делать сложный контент и показывать его на соревнованиях, не только на тренировках. На тренировках я много чего делать могу, нужно это все показывать и на стартах, уметь себя собирать.

Смотрю на девчонок, которые в 17-18 лет все делают. Или вот Елизавета Туктамышева , она в 26 прыгала очень хорошие прыжки, в том числе ультра-си, тройной аксель, четверной пробовала.

– Туктамышева ориентир в этом плане для вас?

– Да, вполне. Почему я не смогу, если она может? Значит, и я смогу продержать свои четверные.

– Видели ваши попытки тройного акселя на тренировках. Есть шансы увидеть его на соревнованиях уже в этом сезоне?

– Посмотрим. Главный старт сезона уже закончен, основные задачи решены.

– Значит, где-то можно пойти на риск?

– В том числе и так. Попала в сборную – уже хорошо. Так что, может быть, попробую и тройной аксель, – сказала фигуристка.