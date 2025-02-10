Алиса Двоеглазова: «Туктамышева – ориентир для меня, она в 26 прыгала очень хорошо. Значит, и я смогу продержать свои четверные»
– Как удается сохранять технический набор, а где-то его даже приумножать, несмотря на биологические изменения организма?
– Наверное, какие-то цели мои, мотивация. Мечта, к которой идешь, помогает. А также азарт, драйв, желание делать сложный контент и показывать его на соревнованиях, не только на тренировках. На тренировках я много чего делать могу, нужно это все показывать и на стартах, уметь себя собирать.
Смотрю на девчонок, которые в 17-18 лет все делают. Или вот Елизавета Туктамышева, она в 26 прыгала очень хорошие прыжки, в том числе ультра-си, тройной аксель, четверной пробовала.
– Туктамышева ориентир в этом плане для вас?
– Да, вполне. Почему я не смогу, если она может? Значит, и я смогу продержать свои четверные.
– Видели ваши попытки тройного акселя на тренировках. Есть шансы увидеть его на соревнованиях уже в этом сезоне?
– Посмотрим. Главный старт сезона уже закончен, основные задачи решены.
– Значит, где-то можно пойти на риск?
– В том числе и так. Попала в сборную – уже хорошо. Так что, может быть, попробую и тройной аксель, – сказала фигуристка.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий