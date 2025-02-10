Алиса Двоеглазова: «У Базылюк по-настоящему спортивный, боевой характер. Уверена, Маргарита справится, у нее все еще будет»

Алиса Двоеглазова выразила поддержку Маргарите Базылюк после первенства России.

Победу на первенстве страны среди юниоров одержала Елена Костылева, Двоеглазова заняла второе место, Базылюк после нескольких падений и ошибок в произвольной программе стала 9-й.

– Было обидно, что Маргарита Базылюк не смогла показать свои лучшие прокаты на этом старте? Переживали за нее?

– Конечно, она моя одногруппница, и я ее поддерживаю. Понимаю, что такие неудачи тяжело очень пережить, это больно. Нужно найти в себе силы, чтобы забыть этот старт и идти дальше.

И у меня были такие неудачи, у всех они были. Но это спорт, такое случается, и я думаю, что у Маргариты все еще будет. У нее по-настоящему спортивный, боевой характер. Так что уверена – она справится.

– Удалось пообщаться с ней после старта? Поддержать, поговорить?

– Она очень быстро убежала с катка, сразу после поговорить не удалось.

– В такие моменты человека лучше лишний раз не трогать?

– Наверное, да, соглашусь с этим. У нее есть родные и близкие, они скажут те слова, которые нужны в этот момент и которые ей помогут, – сказала Двоеглазова .

Пожалуй, главная победа Плющенко-тренера: 13-летняя Костылева обыграла учениц Тутберидзе и взяла титул