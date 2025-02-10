Двоеглазова о петиции с просьбой допустить ее на взрослые старты: «Было очень приятно, что люди верят в меня и могут заступиться»

Алиса Двоеглазова рассказала, как отнеслась к петиции в свою поддержку.

В августе 2024 года болельщики обратились в Федерацию фигурного катания на коньках России с просьбой допустить фигуристку, которой на тот момент было 15 лет, на взрослые соревнования.

По правилам ISU, с сезона-2024/25 на взрослые соревнования в одиночном катании допускаются фигуристы, которым на 1 июля исполнилось 17 лет. ФФККР допускает к внутрироссийским взрослым соревнованиям с 16 лет. Двоеглазовой 16 исполнилось 10 ноября.

– Насколько вас расстроила ситуация с недопуском до взрослых стартов? При других обстоятельствах могли бы кататься уже весь этот сезон по взрослым, а учитывая результаты – они и по взрослым были бы весьма значительны...

– Я это понимаю, но что поделать. Как сложилось – так сложилось. Значит, так нужно было сейчас. Не я решала, когда родиться, так сказать, не я устанавливаю все эти правила. Я считаю, что у меня в любом случае очень хорошая дата рождения. Значит, всему свое время.

– Видели петицию болельщиков с призывом к ФФККР допустить вас до взрослых стартов в обход регламента?

– Да, разумеется, видела. Мне было очень приятно, что за меня так вступились, что переживают. Может быть, кто-то посчитал, что это дерзкий такой был поступок, а кто-то, наоборот, все это поддержал. Видела, что были разные мнения, но лично мне это все было очень приятно, что люди верят в меня и могут заступиться, – сказала фигуристка.