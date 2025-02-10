  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Двоеглазова о петиции с просьбой допустить ее на взрослые старты: «Было очень приятно, что люди верят в меня и могут заступиться»
2

Двоеглазова о петиции с просьбой допустить ее на взрослые старты: «Было очень приятно, что люди верят в меня и могут заступиться»

Алиса Двоеглазова рассказала, как отнеслась к петиции в свою поддержку.

В августе 2024 года болельщики обратились в Федерацию фигурного катания на коньках России с просьбой допустить фигуристку, которой на тот момент было 15 лет, на взрослые соревнования.

По правилам ISU, с сезона-2024/25 на взрослые соревнования в одиночном катании допускаются фигуристы, которым на 1 июля исполнилось 17 лет. ФФККР допускает к внутрироссийским взрослым соревнованиям с 16 лет. Двоеглазовой 16 исполнилось 10 ноября. 

– Насколько вас расстроила ситуация с недопуском до взрослых стартов? При других обстоятельствах могли бы кататься уже весь этот сезон по взрослым, а учитывая результаты – они и по взрослым были бы весьма значительны...

– Я это понимаю, но что поделать. Как сложилось – так сложилось. Значит, так нужно было сейчас. Не я решала, когда родиться, так сказать, не я устанавливаю все эти правила. Я считаю, что у меня в любом случае очень хорошая дата рождения. Значит, всему свое время.

– Видели петицию болельщиков с призывом к ФФККР допустить вас до взрослых стартов в обход регламента?

– Да, разумеется, видела. Мне было очень приятно, что за меня так вступились, что переживают. Может быть, кто-то посчитал, что это дерзкий такой был поступок, а кто-то, наоборот, все это поддержал. Видела, что были разные мнения, но лично мне это все было очень приятно, что люди верят в меня и могут заступиться, – сказала фигуристка.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoсборная России
женское катание
ФФККР
logoАлиса Двоеглазова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Валерия Лукашова: «В конце ноября у меня была травма, Тутберидзе настояла, чтобы я ушла на больничный. Восстанавливалась нелегко»
734 минуты назад
Алиса Двоеглазова: «Склоняюсь к тому, чтобы перейти во взрослые. Сейчас порой смотрю на других девочек – и я уже старше многих»
21сегодня, 07:38
Расписание зимних Азиатских игр в фигурном катании: там выступят Самоделкина, Сакамото, Кагияма, Шайдоров, Гейниш и Чигирев
10сегодня, 07:20
Расписание финала Гран-при России в Красноярске
56сегодня, 06:25
Скончалась чемпионка СССР-1956 по фигурному катанию Евгения Богданова
1сегодня, 06:22
Станислава Константинова: «Между российскими и международными соревнованиями космическая разница. Это другая ответственность, другие судьи, другие оценки»
36вчера, 20:56
Дрозд об операции Шичиной: «Восстановление идет в плановом режиме. Надеемся в скором времени восстановить тренировки в зале, а затем и на льду»
8вчера, 16:28
Наталья Бестемьянова: «Помимо всех ультра‑си, Костылева обладает необыкновенной харизмой, хореографичностью и сбалансированным катанием»
170вчера, 15:33
Елена Радионова: «У Костылевой большой талант, очень артистичная девочка. Видна работа Плющенко и его команды»
130вчера, 14:28
Глеб Гончаров об ориентирах в фигурном катании: «По катанию – Пападакис и Сизерон. А в плане отношения в паре, компонентов – Виртью и Моир»
23вчера, 14:08
Ко всем новостям
Последние новости
Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Александра Кирсанова похоронят в США 22 февраля
вчера, 10:03
«Допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас пьедестала». Касинс и Брегей о 4-м месте на первенстве России
38 февраля, 18:02
«Рады, что попали на пьедестал. Могли откатать лучше, но эмоции положительные». Ковязина и Мохов о бронзе на первенстве России
28 февраля, 17:26
Пекин о паре с Шепталиной: «Мы стали кататься чище. Старались прибавить в технике, во второй оценке, но еще надо прибавлять»
18 февраля, 14:13
Пестова и Лагутов о бронзе юниорского первенства: «Это успех, очень рады, что справились. Медаль – показатель того, что мы все делаем правильно»
8 февраля, 12:43
Макаров о дуэте с Горшениной: «У нас были и взлеты, и падения в этом сезоне. Рады, что на первенстве смогли все собрать, как умеем»
8 февраля, 12:10
София Диана Касинс: «Прокат был неплохой, даже можно сказать, хороший, но были косяки и помарки»
27 февраля, 19:39
Тарасова об однополых дуэтах: «Не понимаю, зачем расширять программу соревнований. Нам бы справиться с тем, что есть»
27 февраля, 11:13
Горшенина и Макаров о ритм-танце: «Сегодня были уверены, готовы. Долго ждали, уже вечер, непривычно кататься в такое время»
16 февраля, 20:42
Елизавета Андреева: «Довольна прокатом, но всегда можно что‑то улучшить. Например, катать дорожку на четвертый уровень»
46 февраля, 16:32
Рекомендуем