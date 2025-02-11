Антон Сихарулидзе: «Вижу в фигурном катании огромный потенциал. Мы должны по-серьезному заняться маркетингом»

Антон Сихарулидзе рассказал о желании ФФККР заняться маркетингом.

«Я отношусь к тем людям, которые видят в фигурном катании огромный потенциал. Я не говорю про весь земной шар. Если говорить про сувенирную продукцию, мы действительно этим не занимались. Этим должны заниматься определенные сотрудники, и этому не уделялось внимание.

Сейчас, когда у нас много зрителей и болельщиков, мы должны по-серьезному заняться маркетингом. К следующему сезону мы этим займемся. Я вижу в этом огромный потенциал. Если люди хотят покупать игрушки и все, что связано с фигурным катанием, будем это делать. Все деньги пойдут на развитие фигурного катания», – сказал глава ФФККР.