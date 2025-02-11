Антон Сихарулидзе: «Вижу в фигурном катании огромный потенциал. Мы должны по-серьезному заняться маркетингом»
Антон Сихарулидзе рассказал о желании ФФККР заняться маркетингом.
«Я отношусь к тем людям, которые видят в фигурном катании огромный потенциал. Я не говорю про весь земной шар. Если говорить про сувенирную продукцию, мы действительно этим не занимались. Этим должны заниматься определенные сотрудники, и этому не уделялось внимание.
Сейчас, когда у нас много зрителей и болельщиков, мы должны по-серьезному заняться маркетингом. К следующему сезону мы этим займемся. Я вижу в этом огромный потенциал. Если люди хотят покупать игрушки и все, что связано с фигурным катанием, будем это делать. Все деньги пойдут на развитие фигурного катания», – сказал глава ФФККР.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем