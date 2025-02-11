Глава ФФККР Сихарулидзе: «Турниры могут только увеличиваться в своем количестве и качестве. Думаю, у нас есть еще некоторые сюрпризы»

Антон Сихарулидзе предрек увеличение числа турниров и сюрпризы для зрителей.

– Мы точно понимаем, что серия Гран-при России в следующем год сохранится в том же количестве этапов. Все турниры, которые мы проводили в этом году, они тоже сохранятся. Другое дело, что мы сейчас будем обсуждать сроки. Особенно учитывая, что будет и отборочный турнир на Олимпиаду, и сами Олимпийские игры.

В любом случае, турниры могут только увеличиваться в своем количестве и качестве. И я думаю, что у нас есть еще некоторые сюрпризы, которые могут порадовать наших зрителей. И с этим будет точно все в порядке. Мы все время потихонечку осваиваем новые города. Надеюсь, они добавятся и в следующем году.

– Есть понимание, где пройдет чемпионат России в декабре?

– Мы сейчас как раз это обсуждаем, но так как близко к чемпионату России будут Олимпийские игры, наверное, нам нужно задуматься, чтобы ребята далеко в этом декабре все же не летали. Страна у нас большая. Нужно, чтобы было как можно меньше шансов простудиться, заболеть или еще что-либо. Но город мы пока не выбирали. Мы займемся этим после финала Гран-при, – сказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сихарулидзе .