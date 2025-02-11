Ирина Роднина: «Сихарулидзе был безальтернативным кандидатом, поэтому флаг ему в руки, желаю удачи»
Ирина Роднина поздравила Антона Сихарулидзе с избранием на пост главы ФФККР.
11 февраля Сихарулидзе был назначен президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). На выборной конференции в Москве он был единственным кандидатом, его поддержали единогласно.
– Поздравляю Антона Сихарулидзе с избранием на пост президента ФФККР. Он был безальтернативным кандидатом, поэтому флаг ему в руки, желаю удачи.
– Под его управлением российское фигурное катание сможет вернуться на международную арену?
– Дайте человеку поработать, после будем рассуждать и делать какие‑то выводы. Сейчас только мои искренние поздравления, – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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