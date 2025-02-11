Сергей Давыдов: «У нас нет такого, что Лазарева забивают тренировками, всегда я где-то его и приостановить могу»
Сергей Давыдов рассказал о работе с Львом Лазаревым.
«Как тренер я, разумеется, слежу за всем, корректирую работу Льва. Мы делаем все в рамках разумного, нормировано. У нас нет такого, что спортсмена забивают тренировками, всегда я где-то его и приостановить могу, тем более кроме четверных еще столько много работы у нас. Огромный фронт работы, и вторая оценка, и вращения, и так далее.
Если спортсмен готов к такому набору, и он не ломается от него, и с точки зрения физики, и с точки зрения психологии, то почему нет? Я его не мучаю, прекрасно понимаю юный возраст, который нужно пережить максимально без травм. Но в данном случае если честно не вижу вообще никакой проблемы. Он спокойно справляется с таким набором без лишних мучений», – рассказал тренер.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: «Чемпионат.com»
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