«Арсений выиграл второе место, а я проиграла первое». Двоеглазова – Трусовой во влоге для Первого канала
Об этом фигуристка высказалась в беседе с серебряным призером Олимпиады Александрой Трусовой во влоге для Первого канала.
Юниорское первенство ранее завершились в Саранске. У девушек победила Елена Костылева, второй стала Двоеглазова, третьей – София Дзепка. У юношей первое место занял Лев Лазарев, второе – Арсений Федотов, третье – Макар Солодников.
Трусова: Как тебе результат? Довольна?
Двоеглазова: Нормально. Могла бы откатать, наверное, лучше, но я очень счастлива, что я зашла вообще на пьедестал. Для меня это тоже честь, серебро первенства России – это очень круто. Но можно лучше.
Трусова: Может быть, ты думаешь что-то новое вставлять себе в программу?
Двоеглазова: Надо лутц сделать на хорошие плюсы. Надо чуть-чуть дожимать и меньше нервничать.
Трусова: Это всем нам [надо] – поменьше нервничать вообще в жизни, я считаю.
Двоеглазова: Это да.
Трусова: Насколько важно для тебя было провести этот старт хорошо?
Двоеглазова: Это самый важный старт сезона. Конечно, нужно показывать свой максимум. Еще раз повторюсь, что могла бы еще чуть-чуть получше, но считаю, что выступила достаточно достойно.
Трусова: Насколько... Я даже не знаю, как это сформулировать – что Арсений (Федотов) второй и ты вторая... Вам как-то, ну не знаю... Прикольно, весело?
Двоеглазова: Ну, прикольно, ха-ха! Прикольно-весело. Молодец Арсений, тоже его поздравляю, второе место это очень хорошо.
Трусова: Обсудили? Обидно, может, что чуть-чуть не дотянули до первого или, наоборот, прям рады пьедесталу?
Двоеглазова: Ну, наверное, он выиграл второе место, а я проиграла первое. Вот так скажу. Как обычно, вторая, ха-ха!
Трусова: Я тоже вторая-третья! Ну и что же мне? (после этих слов Трусова и Двоеглазова обнялись – Спортс’’)
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