«Ждите контент!» Трусова и Щербакова работают на первенстве России среди юниоров

Александра Трусова и Анна Щербакова работают на первенстве России среди юниоров.

Соревнования проходят в Саранске.

Трусова и Первый канал снимают на турнире контент, а Щербакова комментирует соревнования с Александром Гришиным .

Щербакова сейчас находится не в Саранске и работает комментатором удаленно.

В первый день на лед выйдут одиночники и одиночницы с короткими программами и танцоры на льду с ритм-танцами.