«Ждите контент!» Трусова и Щербакова работают на первенстве России среди юниоров
Александра Трусова и Анна Щербакова работают на первенстве России среди юниоров.
Соревнования проходят в Саранске.
Трусова и Первый канал снимают на турнире контент, а Щербакова комментирует соревнования с Александром Гришиным.
Щербакова сейчас находится не в Саранске и работает комментатором удаленно.
В первый день на лед выйдут одиночники и одиночницы с короткими программами и танцоры на льду с ритм-танцами.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
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