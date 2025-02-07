Журова об однополых дуэтах в фигурном катании: «Главное, чтобы это было спортивное мероприятие, а не вызов с пропагандой неправильных вещей»

Светлана Журова поделилась мнением об однополых дуэтах в фигурном катании.

Ранее француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл представили совместный номер на шоу Art on Ice в Швейцарии.

«Есть ряд видов спорта, где есть однополые дуэты. Ничего зазорного в этом нет с эстетической точки зрения. В синхронном плавании есть дуэты. В фигурном катании тоже вполне можно разрешить женские дуэты, если это вызовет реальный интерес и таких пар наберется достаточное количество.

Надо смотреть, какую цель преследуют эти фигуристки, которые решили выступать вместе. Если они хотят разнообразить фигурное катание и добавить новый вид программы, это хорошо. Если это пропаганда ЛГБТ*, конечно, это не нужно. Главное, чтобы это было спортивное мероприятие, а не вызов с пропагандой неправильных вещей.

В этом плане в очереди стоит синхронное фигурное катание, которое не является олимпийской дисциплиной. В принципе в идее женских дуэтов есть логика. Девчонок, которые занимаются фигурным катанием, больше, чем мальчиков. Парней, которые готовы долго выступать в паре, крайне мало, они на вес золота. Российские фигуристки начинают ездить по всему миру, искать партнеров в других странах. Такая же проблема в бальных танцах. И тогда ряд фигуристок уходит в синхронное катание, а это не олимпийская дисциплина, всем же хочется и олимпийских медалей.

Если говорить о фигуристках, которые не нашли себе пару среди мужчин, и встают в пару с девочкой, тогда это вполне приемлемо. В детских бальных танцах полно случаев, когда приходится выступать соло или девочке вставать в пару с девочкой.

Со спортивной точки зрения есть смысл в женских парах в фигурном катании, но только если в это не вкладывается ЛГБТ*-подоплека. С эстетической точки зрения это может быть красиво. Например, в акробатике девочки красиво делают поддержки. И в цирке есть такие прецеденты, и везде. И это нормально смотрится», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.