  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Журова об однополых дуэтах в фигурном катании: «Главное, чтобы это было спортивное мероприятие, а не вызов с пропагандой неправильных вещей»
6

Журова об однополых дуэтах в фигурном катании: «Главное, чтобы это было спортивное мероприятие, а не вызов с пропагандой неправильных вещей»

Светлана Журова поделилась мнением об однополых дуэтах в фигурном катании.

Ранее француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл представили совместный номер на шоу Art on Ice в Швейцарии.

«Есть ряд видов спорта, где есть однополые дуэты. Ничего зазорного в этом нет с эстетической точки зрения. В синхронном плавании есть дуэты. В фигурном катании тоже вполне можно разрешить женские дуэты, если это вызовет реальный интерес и таких пар наберется достаточное количество.

Надо смотреть, какую цель преследуют эти фигуристки, которые решили выступать вместе. Если они хотят разнообразить фигурное катание и добавить новый вид программы, это хорошо. Если это пропаганда ЛГБТ*, конечно, это не нужно. Главное, чтобы это было спортивное мероприятие, а не вызов с пропагандой неправильных вещей.

В этом плане в очереди стоит синхронное фигурное катание, которое не является олимпийской дисциплиной. В принципе в идее женских дуэтов есть логика. Девчонок, которые занимаются фигурным катанием, больше, чем мальчиков. Парней, которые готовы долго выступать в паре, крайне мало, они на вес золота. Российские фигуристки начинают ездить по всему миру, искать партнеров в других странах. Такая же проблема в бальных танцах. И тогда ряд фигуристок уходит в синхронное катание, а это не олимпийская дисциплина, всем же хочется и олимпийских медалей.

Если говорить о фигуристках, которые не нашли себе пару среди мужчин, и встают в пару с девочкой, тогда это вполне приемлемо. В детских бальных танцах полно случаев, когда приходится выступать соло или девочке вставать в пару с девочкой.

Со спортивной точки зрения есть смысл в женских парах в фигурном катании, но только если в это не вкладывается ЛГБТ*-подоплека. С эстетической точки зрения это может быть красиво. Например, в акробатике девочки красиво делают поддержки. И в цирке есть такие прецеденты, и везде. И это нормально смотрится», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoГабриэла Пападакис
logoСветлана Журова
Мэдисон Хаббелл
танцы на льду
синхронное плавание
синхронное катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Пападакис и Хаббелл представили совместный номер на шоу Art on Ice
44сегодня, 08:22Видео
Пападакис и Хаббелл выступят в дуэте на февральском шоу Art on Ice
8116 декабря 2024, 05:27
Жулин о выступлении Пападакис и Хаббелл в паре: «Ну это омерзительно выглядит. У нас такого никогда не будет»
6825 июля 2023, 13:01
Рекомендуем
Главные новости
Бестемьянова об однополых дуэтах: «Почему бы и нет, пускай развиваются. Главное – они должны соревноваться между собой»
213 минут назад
Первенство России среди юниоров. Лазарев, Федотов, Карартынян, Воронов, Колесников, Лукин выступят с произвольными программами
14433 минуты назадLive
Глеб Ковтун снялся с произвольной программы на первенстве России среди юниоров из-за проблем с инвентарем
1348 минут назад
Ренат Лайшев: «Валиева правильно сделала, что не вернула медали. Не забывайте, какой беспредел устроили с Камилой»
34сегодня, 09:37
«Аплодисменты нам! Я готовилась всю жизнь». Трусова записала влог о коротких программах юниоров на первенстве России
53сегодня, 08:40Видео
Пападакис и Хаббелл представили совместный номер на шоу Art on Ice
44сегодня, 08:22Видео
Роднина о том, что Валиева не вернула медали: «Есть правила, ты должен их выполнять. Весь спорт так живет»
15сегодня, 06:37
Тарасова о России на Олимпиаде-2026: «Думаю, что всех допустят. И командные виды тоже. Главное, чтобы мы были готовы»
11сегодня, 06:25
Первенство России среди юниоров. Щербинина и Петров, Чернышова и Вильчик, Ковязина и Мохов, Шешелева и Карнаухов покажут короткие программы
6сегодня, 06:13
Первенство России среди юниоров. Костылева, Базылюк, Двоеглазова, Дзепка, Андреева, Петрова, Принева покажут произвольные программы
87сегодня, 06:13
Ко всем новостям
Последние новости
Горшенина и Макаров о ритм-танце: «Сегодня были уверены, готовы. Долго ждали, уже вечер, непривычно кататься в такое время»
1вчера, 20:42
Елизавета Андреева: «Довольна прокатом, но всегда можно что‑то улучшить. Например, катать дорожку на четвертый уровень»
4вчера, 16:32
Софья Шевченко: «Все девочки в Новогорске постоянно худели, в столовой была напряженная атмосфера, и я старалась туда вообще не заходить»
2вчера, 13:22
Алина Загитова: «Моя мечта скоро сбудется! Кое-куда лечу – совсем скоро вы узнаете куда»
545 февраля, 09:26Видео
Артур Даниелян: «Как-то общался с Арлетом Леванди, вкинул, что никто не помнит, что я был серебряным призером ЧЕ. А он говорит: «Нет, в Европе до сих пор иногда вспоминают тебя»
74 февраля, 10:12
Наталья Хабибуллина: «Когда мне в 2017 году предлагали перейти в пары, восприняла это чуть ли не как унижение. Ломка перехода из одиночников была»
3 февраля, 09:47
Алина Загитова стала амбассадором бренда спортивной одежды
232 февраля, 14:19Фото
«Здорово, что этот танец продолжает улучшаться». Смарт и Дик о произвольном под музыку из «Дюны»
41 февраля, 17:25
«Второе место – сюрприз. Мы совсем не ожидали». Лопарева и Бриссо о серебре на чемпионате Европы
11 февраля, 16:20
Кадырова о чемпионате Европы: «Смотрим и радуемся за наших ребят, которые выступают за другие сборные»
11 февраля, 15:33
Рекомендуем