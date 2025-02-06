София Дзепка: «Российско-китайские игры стали хорошей тренировкой перед первенством. Победа на них добавила мотивации работать еще больше»
Фигуристка заняла 4-е место в короткой программе с 72,98 баллами.
В январе Дзепка победила на Российско-китайских молодежных играх в Южно-Сахалинске.
«Короткая программа для меня была волнительнее, чем обычно. По моим личным ощущениям я немного подсмазала первый элемент. Наверное, это техническая ошибка. Может быть, где‑то недоработала. Интересно посмотреть протокол и узнать уровни непрыжковых элементов, сделать выводы.
Любая соревновательная практика дает свои плоды. Мне обязательно нужно было откатать программы в соревновательном режиме после новогодних каникул. Думаю, что все спортсмены стараются немного потренироваться выступать перед главным стартом сезона.
Для меня Российско-китайские игры стали хорошей тренировкой перед первенством. Победа на них добавила мотивации работать еще больше», – сказала фигуристка.
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