София Дзепка: «Российско-китайские игры стали хорошей тренировкой перед первенством. Победа на них добавила мотивации работать еще больше»

София Дзепка рассказала, что волновалась перед прокатом на первенстве России.

Фигуристка заняла 4-е место в короткой программе с 72,98 баллами.

В январе Дзепка победила на Российско-китайских молодежных играх в Южно-Сахалинске.

«Короткая программа для меня была волнительнее, чем обычно. По моим личным ощущениям я немного подсмазала первый элемент. Наверное, это техническая ошибка. Может быть, где‑то недоработала. Интересно посмотреть протокол и узнать уровни непрыжковых элементов, сделать выводы.

Любая соревновательная практика дает свои плоды. Мне обязательно нужно было откатать программы в соревновательном режиме после новогодних каникул. Думаю, что все спортсмены стараются немного потренироваться выступать перед главным стартом сезона.

Для меня Российско-китайские игры стали хорошей тренировкой перед первенством. Победа на них добавила мотивации работать еще больше», – сказала фигуристка.