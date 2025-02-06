Алиса Двоеглазова: «Тройной аксель надо накатывать, это занимает очень много времени. Решили, что первый раз не стоит его пробовать на первенстве России»
Алиса Двоеглазова рассказала, что планирует тренировать тройной аксель.
Фигуристка получила 73,25 балла за короткую программу на первенстве России среди юниоров.
– Эмоции у меня очень разные. И положительные, и отрицательные есть. Знаю моменты, которые должны были чуть иначе пройти. Но я рада быть на этом празднике фигурного катания. Было много чего сделано за этот месяц подготовки, хочу показать то, что я умею на льду.
Думаю, что тройной аксель надо накатывать. В моем случае это занимает очень много времени. Решили, что первый раз не стоит его пробовать на первенстве России.
– Это твое последнее первенство России?
– Кто знает? Я не могу сказать.
– Как трансформировалась твоя короткая программа?
– Катала душой, – сказала Двоеглазова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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