Елена Костылева: «Настраивалась на прокат спокойно. Если я на тренировках катаю чисто, значит, и на соревнованиях должна так же»
Елена Костылева заявила, что чувствовала себя уверенно в короткой программе.
Костылева набрала 74,57 балла за прокат короткой программы на первенстве России среди юниоров. Она прыгнула каскад тройной аксель – тройной тулуп, двойной аксель, тройной флип.
«Это мое первое первенство России. Очень довольна. Настраивалась на прокат спокойно. Я на тренировках это делала. Если я на тренировках катаю чисто, значит, и на соревнованиях должна откатать так же.
Сомнений в контенте не было. Сначала я нарабатывала тройной аксель в произвольной программе. Если в произвольной получается, то почему бы и не вставить в короткую», – сказала фигуристка.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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