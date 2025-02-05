Алина Загитова: «Моя мечта скоро сбудется! Кое-куда лечу – совсем скоро вы узнаете куда»
Алина Загитова рассказала, что скоро сбудется ее мечта.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала видео из аэропорта.
«Моя мечта скоро сбудется! Кое-куда лечу, уже зовут на посадку. Мы уже скоро вылетаем – совсем скоро вы узнаете, куда мы летим», – сказала Загитова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем