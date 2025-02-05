Алина Загитова: «Моя мечта скоро сбудется! Кое-куда лечу – совсем скоро вы узнаете куда»

Алина Загитова рассказала, что скоро сбудется ее мечта.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала видео из аэропорта.

«Моя мечта скоро сбудется! Кое-куда лечу, уже зовут на посадку. Мы уже скоро вылетаем – совсем скоро вы узнаете, куда мы летим», – сказала Загитова.