«Одна сестра обладала магией, другая ничем не обладала». Щербакова и Загитова выложили совместное видео
Олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Алина Загитова показали совместное видео.
Обе фигуристки опубликовали в соцсетях ролик, на котором фоном звучит отрывок из мультфильма «Холодное сердце 2».
«Было две сестры. Одна обладала магией, другая ничем не обладала. Сестры разлучаются», – говорит закадровый голос, после чего фигуристки уходят друг от друга в разные стороны.
«Когда не договорились, в чем придете :)» – написали под видео и Загитова, и Щербакова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Анны Щербаковой
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