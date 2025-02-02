«Одна сестра обладала магией, другая ничем не обладала». Щербакова и Загитова выложили совместное видео

Олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Алина Загитова показали совместное видео.

Обе фигуристки опубликовали в соцсетях ролик, на котором фоном звучит отрывок из мультфильма «Холодное сердце 2».

«Было две сестры. Одна обладала магией, другая ничем не обладала. Сестры разлучаются», – говорит закадровый голос, после чего фигуристки уходят друг от друга в разные стороны.

«Когда не договорились, в чем придете :)» – написали под видео и Загитова , и Щербакова .