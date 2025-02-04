Юлия Чуркина о финале Гран-при: «Вызов пришел не так давно, так что активно набираем соревновательную форму. Добавляем красок программам»
Юлия Чуркина рассказала о подготовке к финалу Гран-при России.
Чуркина выступает в танцах на льду в дуэте с Борисом Фроловым. Финал Гран-при пройдет с 13 по 16 февраля в Красноярске.
«Сейчас активно набираем соревновательную форму, так как вызов на соревнования пришел не так давно. Стараемся уделять внимание как технической части, так и артистической.
Добавляем красок программам, чтобы на старте выдать максимум наших возможностей на данный момент», – сказала фигуристка.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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