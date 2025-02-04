Загитова выступит с номером на открытии Российско-китайского фестиваля зимних видов спорта в Благовещенске
Загитова исполнит номер на Российско-китайском фестивале зимних видов спорта.
Мероприятие пройдет в Благовещенске.
«Та-да-дам! Настало время раскрыть тайну!
Специальный гость Международного Российско-китайского фестиваля зимних видов спорта – Алина Загитова – олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы!
22 февраля Алина превратит лед пограничного Амура в олимпийский – исполнит номер на открытии фестиваля.
#ЗимФестАмур исполнит мечту амурских фигуристов – известная спортсменка проведет мастер-класс и автограф-сессию!» – сообщили организаторы соревнований.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ЗимФестАмур
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