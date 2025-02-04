Алина Загитова: «Этот день настал! Ликуйте, дорогие друзья, я решила убрать все филлеры из губ»

Алина Загитова рассказала, что убрала филлеры из губ.

«Друзья, я приехала домой. Не пугаемся моего вида, врачи сказали, что этот отек будет в течение двух-трех дней.

Да, этот день настал! Ликуйте, дорогие друзья, я решила убрать все филлеры из губ», – сказала Загитова.