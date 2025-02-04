Алина Загитова: «Этот день настал! Ликуйте, дорогие друзья, я решила убрать все филлеры из губ»
Алина Загитова рассказала, что убрала филлеры из губ.
«Друзья, я приехала домой. Не пугаемся моего вида, врачи сказали, что этот отек будет в течение двух-трех дней.
Да, этот день настал! Ликуйте, дорогие друзья, я решила убрать все филлеры из губ», – сказала Загитова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Алины Загитовой
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