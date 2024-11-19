Алина Загитова посетила церемонию премии «Звезды хайпа»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила церемонию вручения премии «Звезды хайпа».

Об этом фигуристка сообщила в соцсетях. Мероприятие проходит на «Live Арене» в Москве.

Премию «Звезды хайпа» в различных номинациях получают блогеры.