Алина Загитова посетила церемонию премии «Звезды хайпа»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила церемонию вручения премии «Звезды хайпа».
Об этом фигуристка сообщила в соцсетях. Мероприятие проходит на «Live Арене» в Москве.
Премию «Звезды хайпа» в различных номинациях получают блогеры.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Алины Загитовой
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