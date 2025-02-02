Навка о юбилейном шоу: «Будет интересная программа с юмором и хорошим настроением. Шоу, скорее всего, будет о моем творческом и спортивном пути»
Татьяна Навка рассказала о программе своего юбилейного ледового шоу.
11–13 апреля на Navka Arena в Москве пройдет юбилейное шоу, приуроченное к 50-летию олимпийской чемпионки. Состоится премьера программы «Больше чем шоу».
«Вместе с друзьями, олимпийскими чемпионами, спортсменами, которые участвуют в моих шоу, мы готовим программу. Как мы называем – это «Больше чем шоу».
Будет интересная программа с юмором и хорошим настроением. Шоу, скорее всего, будет, конечно же, о моем творческом и спортивном пути. Будет интересно и захватывающе.
Задача в том, чтобы люди, пришедшие на мой праздник, разделили вместе со мной мою энергию и эмоции», – сказала олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Навка.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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