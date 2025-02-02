Навка о юбилейном шоу: «Будет интересная программа с юмором и хорошим настроением. Шоу, скорее всего, будет о моем творческом и спортивном пути»

Татьяна Навка рассказала о программе своего юбилейного ледового шоу.

11–13 апреля на Navka Arena в Москве пройдет юбилейное шоу, приуроченное к 50-летию олимпийской чемпионки. Состоится премьера программы «Больше чем шоу».

«Вместе с друзьями, олимпийскими чемпионами, спортсменами, которые участвуют в моих шоу, мы готовим программу. Как мы называем – это «Больше чем шоу».

Будет интересная программа с юмором и хорошим настроением. Шоу, скорее всего, будет, конечно же, о моем творческом и спортивном пути. Будет интересно и захватывающе.

Задача в том, чтобы люди, пришедшие на мой праздник, разделили вместе со мной мою энергию и эмоции», – сказала олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Навка .