Аймо о срыве произвольной на чемпионате Европы: «Я в порядке, это всего лишь спорт. Год назад я боролся за свою жизнь, сейчас все не так»

Кевин Аймо прокомментировал срыв произвольной программы на чемпионате Европы.

Французский фигурист получил 113,16 балла (40,47 за технику) за прокат, в котором трижды упал и допустил ряд других ошибок. Соревнования проходят в Таллине.

«Я в порядке. Я чувствовал горячую поддержку и любовь публики, и я хочу сказать спасибо. Мне жаль, что я не смог достойно выступить на этом турнире. Давление было очень большим. Перед короткой программой я мечтал завоевать медаль. Перед произвольной я думал, что, может быть, смогу завоевать малую медаль за произвольную программу.

Мне кажется, что тайминг на этом турнире был неудачным. За день до короткой программы я откатал ее чисто. Вчера я чисто откатал произвольную. Поэтому я думаю, что тайминг на этих соревнованиях был неправильным.

Я знаю, что это всего лишь спорт. Год назад я боролся за свою жизнь, потому что был потерян во всех аспектах своей жизни. Сейчас все не так. Нет, я знаю, что это всего лишь спорт, и, думаю, чемпионат Европы – просто не мой турнир.

Я вернусь к работе и, надеюсь, в следующий раз смогу выступить лучше», – сказал Аймо.

В текущем сезоне Аймо занял шестое место в финале Гран-при в Гренобле.