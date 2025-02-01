Малинин не смог тренироваться из-за эмоций после крушения самолета в США: «Очень тяжело находиться на катке. Нет ни душевных, ни физических сил»

Малинин не смог тренироваться из-за эмоций после авиакатастрофы в Вашингтоне.

Как сообщает USA Today, фигурист покинул каток спустя полчаса, хотя обычно тренируется от четырех до шести часов.

29 января самолет компании American Eagle Airlines столкнулся с военным вертолетом возле Вашингтона и упал в реку. На борту находились 64 человека, в том числе фигуристы и тренеры, летевшие из Уичито. Все они погибли.

«Я знал, что сегодня должен пойти на каток, но мне стало так плохо, что у меня не было сил – ни душевных, ни физических – чтобы кататься.

Было очень тяжело находиться на катке после того, что произошло, зная, что многие из них [погибших] были членами моего клуба или клубов, которые мне знакомы. Это душераздирающе, поэтому я просто вернулся домой.

То, что произошло, просто ужасно. Когда знаешь, что эти дети были действительно вдохновлены и стремились стать лучшими фигуристами, просто старались изо всех сил... Это трагедия», – сказал Илья Малинин.

«Я узнал об этом сразу же, как только это произошло. Просто услышал, что самолет летел из Уичито в Вашингтон, и сразу все понял. Это было ужасно, потому что я был уверен, что этим рейсом летели ребята из Национального лагеря развития фигурного катания», – добавил он.

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