Малинин не смог тренироваться из-за эмоций после крушения самолета в США: «Очень тяжело находиться на катке. Нет ни душевных, ни физических сил»
Как сообщает USA Today, фигурист покинул каток спустя полчаса, хотя обычно тренируется от четырех до шести часов.
29 января самолет компании American Eagle Airlines столкнулся с военным вертолетом возле Вашингтона и упал в реку. На борту находились 64 человека, в том числе фигуристы и тренеры, летевшие из Уичито. Все они погибли.
«Я знал, что сегодня должен пойти на каток, но мне стало так плохо, что у меня не было сил – ни душевных, ни физических – чтобы кататься.
Было очень тяжело находиться на катке после того, что произошло, зная, что многие из них [погибших] были членами моего клуба или клубов, которые мне знакомы. Это душераздирающе, поэтому я просто вернулся домой.
То, что произошло, просто ужасно. Когда знаешь, что эти дети были действительно вдохновлены и стремились стать лучшими фигуристами, просто старались изо всех сил... Это трагедия», – сказал Илья Малинин.
«Я узнал об этом сразу же, как только это произошло. Просто услышал, что самолет летел из Уичито в Вашингтон, и сразу все понял. Это было ужасно, потому что я был уверен, что этим рейсом летели ребята из Национального лагеря развития фигурного катания», – добавил он.
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