Роднина о размере пенсии в России: «Уже говорила, что пенсий всегда не хватает. У нас и зарплаты многим мало, а пенсия – только определенный процент»

Ирина Роднина поделилась мнением о размере пенсии в России.

«Наше государство прикладывает огромное количество усилий в вопросах пенсий. У нас пенсионеры в большинстве регионов не платят за транспорт, им предоставляются скидки на лекарства, продукты, для них четыре формы недвижимости не облагаются налогом. Если мы не можем резко поднять пенсии, то мы стараемся облегчить жизнь какими-то льготами.

Я уже говорила, что пенсий всегда не хватает. У нас и зарплаты многим мало, а пенсия — это только определенный процент. Индексация пенсий у нас происходит каждый год, а повышение с определенной периодичностью.

У каждого своя пенсия, своя ситуация, разные состояние здоровья, взгляды на жизнь. За всех россиян и за каждого по отдельности я ничего не могу сказать. Сама пока не пробовала прожить на свою пенсию», – сказала Роднина .