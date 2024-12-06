Роднина о коррупции в судействе: «РФС нужно работать – чистить федерацию, судейские кадры, наказывать спортсменов, тренеров»

Ирина Роднина поделилась мнением о решении проблемы коррупции в футболе.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крыльев Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По словам чиновника, в коррупционных действиях могут быть замешаны около 10 клубов Мир РПЛ .

– Что может помочь российскому футболу решить проблему с судьями?

– Не знаю, не знаю. У нас на тему судейства же много раз наступали, насколько мне помнится. Наверное, проблема такая действительно есть, хотя со стороны все может выглядеть иначе, чем на самом деле. Нужно разбираться.

РФС же у нас мощная организация, самая богатая – они и должны что-то выработать. Мне кажется, ни в одном виде спорта такой доходной федерации нет. Значит, нужно работать – начинать чистить федерацию, судейские кадры, наказывать спортсменов, тренеров.

Тема очень сложная и неоднозначная, разбираться должны профессионалы, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.

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