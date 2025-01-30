Томас Бах: «Глубоко опечалены авиакатастрофой в Вашингтоне. От имени МОК и от себя лично выражаю искренние соболезнования»

Томас Бах выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в США.

Самолет, который направлялся из Уичито в Вашингтон, потерпел крушение в ночь на 30 января. Он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Всего на борту пассажирского судна находились 64 человека, по последним данным выживших нет.

Ранее в Уичито завершился чемпионат США по фигурному катанию. На борту разбившегося лайнера были спортсмены и тренеры, участвовавшие в соревнованиях, в том числе бывшие советские и российские фигуристы – Инна Волянская, Вадим Наумов и Евгения Шишкова.

«Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой в Вашингтоне. От имени МОК и от себя лично я выражаю наши искренние соболезнования.

Среди пострадавших, как мы понимаем, могут быть олимпийцы, молодые спортсмены и их вспомогательный персонал. Наши мысли со всеми жертвами, их семьями и близкими в это трудное время», – сказал президент Международного олимпийского комитета.

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