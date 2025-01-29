Катарина Гербольдт: «Дикиджи, бесспорно, один из ведущих спортсменов. Но у нас более чем достаточно мужчин, которые достойны побороться за отбор на Олимпиаду»

Гербольдт оценила шансы Дикиджи попасть на отборочный турнир к Олимпиаде-2026.

Владислав Дикиджи является чемпионом России 2025 года.

— Владислав, бесспорно, один из ведущих спортсменов. Но на сегодняшний день у нас более чем достаточно мужчин, которые достойны побороться за отбор на Олимпиаду.

— Насколько выступление Дикиджи в Красноярске может повлиять на решение федерации?

— Это сложный вопрос. Я думаю, любой спортсмен с детства живет мыслью об Олимпийских играх. И вне зависимости от причин всегда трудно принять, по какой причине тебя не берут.

Но что бы ни происходило за кулисами, спортсмен всегда должен бороться до конца. Это закаляет характер, а в дальнейшем именно этим и можно утвердить свою кандидатуру, — сказала Гербольдт.