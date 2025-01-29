Катарина Гербольдт: «Дикиджи, бесспорно, один из ведущих спортсменов. Но у нас более чем достаточно мужчин, которые достойны побороться за отбор на Олимпиаду»
Гербольдт оценила шансы Дикиджи попасть на отборочный турнир к Олимпиаде-2026.
Владислав Дикиджи является чемпионом России 2025 года.
— Владислав, бесспорно, один из ведущих спортсменов. Но на сегодняшний день у нас более чем достаточно мужчин, которые достойны побороться за отбор на Олимпиаду.
— Насколько выступление Дикиджи в Красноярске может повлиять на решение федерации?
— Это сложный вопрос. Я думаю, любой спортсмен с детства живет мыслью об Олимпийских играх. И вне зависимости от причин всегда трудно принять, по какой причине тебя не берут.
Но что бы ни происходило за кулисами, спортсмен всегда должен бороться до конца. Это закаляет характер, а в дальнейшем именно этим и можно утвердить свою кандидатуру, — сказала Гербольдт.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем