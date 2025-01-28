Чемпионка Европы Луна Хендрикс досрочно завершила сезон. Ей предстоит операция на лодыжке
В феврале спортсменка перенесет операцию на лодыжке.
«Моя лодыжка не выдерживает, это сильно ограничивает меня, и я не могу делать сложные прыжки, необходимые для выступлений на высшем уровне.
Очень больно, что я не смогу защитить свой титул на чемпионате Европы, но я должна прислушиваться к своему телу. Я поняла, что операция – единственный вариант. Либо я иду на операцию, либо больше никогда не смогу заниматься спортом высших достижений. Решение было принято быстро, потому что я не готова останавливаться.
Сомнений у меня не было. Я не готова бросить спорт. Было трудное время, я пролила много слез, но я еще не заканчиваю.
Сейчас мы сосредоточены на быстрой реабилитации, чтобы я вовремя была готова. Нет смысла тянуть до чемпионата мира, операция – единственно правильное решение.
Мне было очень тяжело психологически, но теперь у меня есть решение и ответы. Я знаю, что не виновата в этой ситуации. Это новый старт, и я собираюсь пройти весь путь», – сказала Хендрикс.
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс снялась с чемпионата Европы. Она действующая победительница турнира
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