Чемпионка Европы Луна Хендрикс досрочно завершила сезон. Ей предстоит операция на лодыжке

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс досрочно завершила сезон.

В феврале спортсменка перенесет операцию на лодыжке.

«Моя лодыжка не выдерживает, это сильно ограничивает меня, и я не могу делать сложные прыжки, необходимые для выступлений на высшем уровне.

Очень больно, что я не смогу защитить свой титул на чемпионате Европы, но я должна прислушиваться к своему телу. Я поняла, что операция – единственный вариант. Либо я иду на операцию, либо больше никогда не смогу заниматься спортом высших достижений. Решение было принято быстро, потому что я не готова останавливаться.

Сомнений у меня не было. Я не готова бросить спорт. Было трудное время, я пролила много слез, но я еще не заканчиваю.

Сейчас мы сосредоточены на быстрой реабилитации, чтобы я вовремя была готова. Нет смысла тянуть до чемпионата мира, операция – единственно правильное решение.

Мне было очень тяжело психологически, но теперь у меня есть решение и ответы. Я знаю, что не виновата в этой ситуации. Это новый старт, и я собираюсь пройти весь путь», – сказала Хендрикс.

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс снялась с чемпионата Европы. Она действующая победительница турнира