Бельгийский журналист Дельво: «Очевидно, что до отстранения российские фигуристки были намного лучше европейских. Луна Хендрикс это тоже признавала»

Бельгийский журналист Мартен Дельво высказался о возвращении российских фигуристов.

Международный союз конькобежцев допустил россиян к олимпийской квалификации.

С 27 января по 2 февраля в Таллине состоится чемпионат Европы по фигурному катанию. Он пройдет без участия российских спортсменов. Действующая чемпионка Европы бельгийка Луна Хендрикс пропустит турнир из-за травмы.

«Вчера я разговаривал с Ниной Пинзарроне, и она относится к возвращению россиян нормально. Ей нравится состязаться со всеми участниками соревнований.

Она ожидает возвращения российских фигуристов в олимпийскую квалификацию и на Игры в Милане.

Если бы Хендрикс была на чемпионате Европы в Таллине, ее шансы значительно возросли бы после отстранения российских спортсменок.

Очевидно, что до отстранения российские фигуристки были намного лучше других европейских фигуристок. Сама Луна Хендрикс это тоже признавала», — сказал журналист издания Het Nieuwsblad.