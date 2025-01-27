Бельгийский журналист Дельво: «Очевидно, что до отстранения российские фигуристки были намного лучше европейских. Луна Хендрикс это тоже признавала»
Международный союз конькобежцев допустил россиян к олимпийской квалификации.
С 27 января по 2 февраля в Таллине состоится чемпионат Европы по фигурному катанию. Он пройдет без участия российских спортсменов. Действующая чемпионка Европы бельгийка Луна Хендрикс пропустит турнир из-за травмы.
«Вчера я разговаривал с Ниной Пинзарроне, и она относится к возвращению россиян нормально. Ей нравится состязаться со всеми участниками соревнований.
Она ожидает возвращения российских фигуристов в олимпийскую квалификацию и на Игры в Милане.
Если бы Хендрикс была на чемпионате Европы в Таллине, ее шансы значительно возросли бы после отстранения российских спортсменок.
Очевидно, что до отстранения российские фигуристки были намного лучше других европейских фигуристок. Сама Луна Хендрикс это тоже признавала», — сказал журналист издания Het Nieuwsblad.
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