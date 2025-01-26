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Наталья Бестемьянова: «По набору и качеству исполнения прыжков Дикиджи – объективно лучший сейчас»

Наталья Бестемьянова высоко оценила прогресс фигуриста Владислава Дикиджи.

Дикиджи – действующий чемпион России в одиночном катании.

«Прогресс Дикиджи? У меня в этом вопросе будет не самое объективное мнение, потому что я последний год работаю с его произвольной программой. Поэтому для меня абсолютно очевидно, что он лучший.

Но по набору и качеству исполнения прыжков Дикиджи – объективно лучший сейчас. И это я говорю не по тому, что я к нему очень хорошо отношусь», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.

Величие в нашей фигурке: покорен прыжок-легенда ✅ Его умеют только Дикиджи и Малинин

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Legalbet
logoНаталья Бестемьянова
logoсборная России
мужское катание
logoВладислав Дикиджи
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