Наталья Бестемьянова: «По набору и качеству исполнения прыжков Дикиджи – объективно лучший сейчас»
Наталья Бестемьянова высоко оценила прогресс фигуриста Владислава Дикиджи.
Дикиджи – действующий чемпион России в одиночном катании.
«Прогресс Дикиджи? У меня в этом вопросе будет не самое объективное мнение, потому что я последний год работаю с его произвольной программой. Поэтому для меня абсолютно очевидно, что он лучший.
Но по набору и качеству исполнения прыжков Дикиджи – объективно лучший сейчас. И это я говорю не по тому, что я к нему очень хорошо отношусь», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.
Величие в нашей фигурке: покорен прыжок-легенда ✅ Его умеют только Дикиджи и Малинин
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Legalbet
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