Наталья Бестемьянова: «По набору и качеству исполнения прыжков Дикиджи – объективно лучший сейчас»

Наталья Бестемьянова высоко оценила прогресс фигуриста Владислава Дикиджи.

Дикиджи – действующий чемпион России в одиночном катании.

«Прогресс Дикиджи? У меня в этом вопросе будет не самое объективное мнение, потому что я последний год работаю с его произвольной программой. Поэтому для меня абсолютно очевидно, что он лучший.

Но по набору и качеству исполнения прыжков Дикиджи – объективно лучший сейчас. И это я говорю не по тому, что я к нему очень хорошо отношусь», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова .

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