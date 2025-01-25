Щербакова о чемпионате России по прыжкам: «Турнир очень крутой. Исполнение Дикиджи четверного акселя – большое событие для российского спорта»

Анна Щербакова поделилась мнением о чемпионате России по прыжкам.

Чемпионат прошел 18-19 января. Победили Николай Угожаев, Аделия Петросян, пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов, а также команда Санкт-Петербурга в командном турнире.

«Турнир действительно очень крутой, буду очень рада, если он будет масштабироваться. Это очень яркие эмоции, можно посмотреть больше прыжковых возможностей, которые они не всегда могут показать на соревнованиях.

Исполнение [Владиславом] Дикиджи четверного акселя – большое событие для российского спорта, впервые выполнен прыжок на соревнованиях, хоть и не в зачет. Тем не менее это большой шаг», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.

Тюрьма фигурного катания. Чем пугает прыжковый турнир как идея