Щербакова о чемпионате России по прыжкам: «Турнир очень крутой. Исполнение Дикиджи четверного акселя – большое событие для российского спорта»
Анна Щербакова поделилась мнением о чемпионате России по прыжкам.
Чемпионат прошел 18-19 января. Победили Николай Угожаев, Аделия Петросян, пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов, а также команда Санкт-Петербурга в командном турнире.
«Турнир действительно очень крутой, буду очень рада, если он будет масштабироваться. Это очень яркие эмоции, можно посмотреть больше прыжковых возможностей, которые они не всегда могут показать на соревнованиях.
Исполнение [Владиславом] Дикиджи четверного акселя – большое событие для российского спорта, впервые выполнен прыжок на соревнованиях, хоть и не в зачет. Тем не менее это большой шаг», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.
Тюрьма фигурного катания. Чем пугает прыжковый турнир как идея
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем