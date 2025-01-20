Галлямов о четверном акселе Дикиджи: «Не стал его отговаривать, зачем зарывать потенциал? С моей стороны, как капитану, было бы нечестно запретить»

Галлямов советовал Дикиджи не идти на четверной аксель, но не стал отговаривать.

Об этом Александр Галлямов рассказал после чемпионата России по прыжкам, где он выступал с Владиславом Дикиджи за команду Санкт-Петербурга.

Дикиджи исполнил четверной аксель на турнире, но это не вошло в зачет, так как на первой попытке фигурист упал.

– Как отреагировал на четверной аксель Дикиджи?

– Обсуждали это с ним за день до того, как он его исполнил. Изначально советовал Владу не идти на четверной аксель, как и на утренней тренировке перед командником.

На самих соревнованиях он сказал, что пойдет на него. Не стал его отговаривать, зачем зарывать его потенциал? Он чувствовал, знал, что может. С моей стороны, как капитану, было бы нечестно запретить ему это делать.

Решил положиться на Влада, даже неважно, что его чистый четверной аксель не пошел в зачет. Все равно Влад показал всей публике и телевидению, что сделал четверной аксель без монтажа и чего-либо, –сказал чемпион мира в парном катании Галлямов .

Величие в нашей фигурке: покорен прыжок-легенда ✅ Его умеют только Дикиджи и Малинин