Галлямов о четверном акселе Дикиджи: «Не стал его отговаривать, зачем зарывать потенциал? С моей стороны, как капитану, было бы нечестно запретить»
Об этом Александр Галлямов рассказал после чемпионата России по прыжкам, где он выступал с Владиславом Дикиджи за команду Санкт-Петербурга.
Дикиджи исполнил четверной аксель на турнире, но это не вошло в зачет, так как на первой попытке фигурист упал.
– Как отреагировал на четверной аксель Дикиджи?
– Обсуждали это с ним за день до того, как он его исполнил. Изначально советовал Владу не идти на четверной аксель, как и на утренней тренировке перед командником.
На самих соревнованиях он сказал, что пойдет на него. Не стал его отговаривать, зачем зарывать его потенциал? Он чувствовал, знал, что может. С моей стороны, как капитану, было бы нечестно запретить ему это делать.
Решил положиться на Влада, даже неважно, что его чистый четверной аксель не пошел в зачет. Все равно Влад показал всей публике и телевидению, что сделал четверной аксель без монтажа и чего-либо, –сказал чемпион мира в парном катании Галлямов.
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