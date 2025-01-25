Медведева о своем ютуб-шоу: «Моя миссия как интервьюера – подчеркнуть самые главные и яркие черты характера наших героев»

Евгения Медведева рассказала, что считает своей миссией в роли интервьюера.

Двукратная чемпионка мира ведет свое шоу «БеС комментариев» на YouTube.

«Не стала бы выделять топ-3 героев, у которых хотела бы взять интервью, потому что их очень много. Но кто-то не соглашается, до некоторых не дописаться, к кому-то я пока профессионально еще не готова. Поэтому не стала бы выделять кого-либо.

Но скажу так: моя миссия как интервьюера – подчеркнуть самые главные и яркие черты характера наших героев, раскрывая таким образом то, что, возможно, даже сами они от себя не ожидали бы», – сказала Медведева.