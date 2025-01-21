Евгения Медведева: «Для меня Мадонна фигурного катания у нас в стране – это Туктамышева. Лиза – олицетворение долгожителя в спорте»
Евгения Медведева назвала Елизавету Туктамышеву Мадонной фигурного катания.
«Для меня Мадонна фигурного катания у нас в стране – это Елизавета Туктамышева. Думаю, многие любители фигурного катания со мной согласятся, поскольку Лиза – олицетворение долгожителя в спорте, в фигурном катании – каталась до 27 лет, если не ошибаюсь, и продолжает выступать в шоу очень успешно.
Лиза очень компонентная, выразительная. Она прям женщина на льду, поэтому для меня Елизавета Туктамышева – это Мадонна», – сказала двукратная чемпионка мира Медведева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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