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Евгения Медведева: «Для меня Мадонна фигурного катания у нас в стране – это Туктамышева. Лиза – олицетворение долгожителя в спорте»

Евгения Медведева назвала Елизавету Туктамышеву Мадонной фигурного катания.

«Для меня Мадонна фигурного катания у нас в стране – это Елизавета Туктамышева. Думаю, многие любители фигурного катания со мной согласятся, поскольку Лиза – олицетворение долгожителя в спорте, в фигурном катании – каталась до 27 лет, если не ошибаюсь, и продолжает выступать в шоу очень успешно.

Лиза очень компонентная, выразительная. Она прям женщина на льду, поэтому для меня Елизавета Туктамышева – это Мадонна», – сказала двукратная чемпионка мира Медведева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoЕвгения Медведева
женское катание
logoЕлизавета Туктамышева
logoсборная России
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