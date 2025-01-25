Евгения Медведева опубликовала фото и видео из поездки в Париж

Фигуристка Евгения Медведева опубликовала фото и видео из Парижа.

Двукратная чемпионка мира посетила Эйфелеву башню, музей Орсе, а также Версаль – пригород французской столицы.

«У меня есть фотка с ван Гогом», – написала Медведева под одним из снимков в сторис.