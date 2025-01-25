Евгения Медведева опубликовала фото и видео из поездки в Париж
Фигуристка Евгения Медведева опубликовала фото и видео из Парижа.
Двукратная чемпионка мира посетила Эйфелеву башню, музей Орсе, а также Версаль – пригород французской столицы.
«У меня есть фотка с ван Гогом», – написала Медведева под одним из снимков в сторис.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Евгении Медведевой
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