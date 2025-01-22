Коган о танцах на льду в финале Гран-при России: «Будут замены. Все в соответствии с официальными документами и рейтингом спортсменов»

Александр Коган рассказал, что в финале Гран-при России будут замены.

Ранее стало известно, что призеры чемпионата страны Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин и Ирина Хавронина – Девид Нарижный не выступят в финале Гран-при России. Соревнования пройдут с 14 по 16 февраля в Красноярске.

– Будут ли замены в финале Гран‑при?

– Конечно, будут замены. Все в соответствии с официальными документами и рейтингом спортсменов, – сказал гендиректор ФФККР .

– Известно ли, кто именно заменит танцевальные дуэты, которые не примут участие в финале Гран‑при?

– Мне известно, кто заменит танцевальные дуэты, которые не выступят на финале Гран‑при. Есть официальный рейтинг, и когда мы его опубликуем, вы увидите фамилии, – добавил Коган.