Коган о танцах на льду в финале Гран-при России: «Будут замены. Все в соответствии с официальными документами и рейтингом спортсменов»
Александр Коган рассказал, что в финале Гран-при России будут замены.
Ранее стало известно, что призеры чемпионата страны Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин и Ирина Хавронина – Девид Нарижный не выступят в финале Гран-при России. Соревнования пройдут с 14 по 16 февраля в Красноярске.
– Будут ли замены в финале Гран‑при?
– Конечно, будут замены. Все в соответствии с официальными документами и рейтингом спортсменов, – сказал гендиректор ФФККР.
– Известно ли, кто именно заменит танцевальные дуэты, которые не примут участие в финале Гран‑при?
– Мне известно, кто заменит танцевальные дуэты, которые не выступят на финале Гран‑при. Есть официальный рейтинг, и когда мы его опубликуем, вы увидите фамилии, – добавил Коган.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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