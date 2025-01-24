Софи Джолин фон Фельтен исполнила два тройных акселя и четверной сальхов на чемпионате США среди юниоров

Софи Джолин фон Фельтен с тремя ультра-си победила на чемпионате США среди юниоров.

В произвольной программе 15-летняя фигуристка исполнила тройной аксель, четверной сальхов (с недокрутом в четверть) и каскад тройной аксель – двойной тулуп.

За технику фон Фельтен набрала 79,19 балла, общая оценка за прокат составила 131,82 балла. По сумме двух программ – 188,84 балла.

Второй на турнире стала Скайлар Лаутова-Пегеро (188,00), третьей – Джессика Юрка (176,23).