Софи Джолин фон Фельтен исполнила два тройных акселя и четверной сальхов на чемпионате США среди юниоров
Софи Джолин фон Фельтен с тремя ультра-си победила на чемпионате США среди юниоров.
В произвольной программе 15-летняя фигуристка исполнила тройной аксель, четверной сальхов (с недокрутом в четверть) и каскад тройной аксель – двойной тулуп.
За технику фон Фельтен набрала 79,19 балла, общая оценка за прокат составила 131,82 балла. По сумме двух программ – 188,84 балла.
Второй на турнире стала Скайлар Лаутова-Пегеро (188,00), третьей – Джессика Юрка (176,23).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем