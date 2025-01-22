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Алиса Лью попыталась исполнить тройной аксель на тренировке на чемпионате США

Алиса Лью зашла на тройной аксель на тренировке на чемпионате США.

Прыжок получился недокрученным, после чего спортсменка упала. 

Лью ранее исполняла тройной аксель на соревнованиях. После ЧМ-2022 она взяла паузу в карьере и вернулась в сезоне-2024/25. 

Алисе Лью 19 лет, она является двукратной чемпионкой США. 

Короткие программы на национальном чемпионате американские фигуристки покажут 24 января, начало – 4.20 по московскому времени. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
женское катание
logoсборная США
logoАлиса Лью
чемпионат США
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