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Чемпионат США. Лью, Теннелл, Гленн и Эверхардт выступят с произвольными программами

Алиса Лью выиграла короткую программу на чемпионате США по фигурному катанию.

Чемпионат США

Уичито

Женщины

Начало произвольной программы – 3.47 по московскому времени (25 января)

Короткая программа

1. Алиса Лью – 76,36

2. Брэди Теннелл – 71,23

3. Эмбер Гленн – 70,91

4. Сара Эверхардт – 70,72

5. Шерри Чжан – 67,42

6. Логан Хигасэ-Чен – 63,23

7. Миа Калин – 62,07

8. Элис Лин-Грейси – 61,47

9. Линдси Торнгрен – 60,99

10. Джозефин Ли – 60,10

11. Соня Хилмер – 59,57

12. Старр Эндрюс – 59,45

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
результаты
Миа Калин
Линдси Торнгрен
logoБрэди Теннелл
Сара Эверхардт
logoАлиса Лью
Старр Эндрюс
Элис Лин-Грейси
чемпионат США
Эмбер Гленн
женское катание
logoсборная США
Джозефин Ли
Соня Хилмер
Шерри Чжан
Логан Хигасэ-Чен
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