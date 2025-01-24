Чемпионат США. Лью, Теннелл, Гленн и Эверхардт выступят с произвольными программами
Алиса Лью выиграла короткую программу на чемпионате США по фигурному катанию.
Чемпионат США
Уичито
Женщины
Начало произвольной программы – 3.47 по московскому времени (25 января)
Короткая программа
1. Алиса Лью – 76,36
2. Брэди Теннелл – 71,23
3. Эмбер Гленн – 70,91
4. Сара Эверхардт – 70,72
5. Шерри Чжан – 67,42
6. Логан Хигасэ-Чен – 63,23
7. Миа Калин – 62,07
8. Элис Лин-Грейси – 61,47
9. Линдси Торнгрен – 60,99
10. Джозефин Ли – 60,10
11. Соня Хилмер – 59,57
12. Старр Эндрюс – 59,45
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем