Изабо Левито снялась с чемпионата США из-за травмы
Изабо Левито снялась с чемпионата США.
«С разбитым сердцем сообщаю, что не смогу выступить на национальных соревнованиях в этом году из-за травмы стопы.
Я совсем не так представляла себе этот сезон, но хочу быть уверена, что восстановлюсь и вернусь без боли и ограничений. Удачи моим соперникам и друзьям, надеюсь вскоре к ним присоединиться», – написала фигуристка в соцсети.
В текущем сезоне Левито стала третьей на Гран-при США, а затем снялась с этапа в Финляндии.
Чемпионат США по фигурному катанию пройдет с 20 по 26 января.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Левито в соцсети
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