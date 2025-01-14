Изабо Левито снялась с чемпионата США из-за травмы

Изабо Левито снялась с чемпионата США.

«С разбитым сердцем сообщаю, что не смогу выступить на национальных соревнованиях в этом году из-за травмы стопы.

Я совсем не так представляла себе этот сезон, но хочу быть уверена, что восстановлюсь и вернусь без боли и ограничений. Удачи моим соперникам и друзьям, надеюсь вскоре к ним присоединиться», – написала фигуристка в соцсети.

В текущем сезоне Левито стала третьей на Гран-при США, а затем снялась с этапа в Финляндии.

Чемпионат США по фигурному катанию пройдет с 20 по 26 января.