Наталья Бестемьянова: «Колесник – настолько никому не известный фигурист, что просто пиарится на наших спортсменах»

Наталья Бестемьянова отреагировала на слова Вадима Колесника о допуске россиян.

Ранее Колесник, выступающий в танцах на льду за США, высказался против участия российских фигуристов в олимпийском квалификационном турнире в нейтральном статусе. Он обосновал свое мнение продолжающимися боевыми действиями на Украине и допинговыми скандалами с участием российских спортсменов.

«Предполагаю, что Колесник настолько никому не известный фигурист, что он просто пиарится на наших спортсменах. Так и будет происходить – люди будут делать такие заявления только для того, чтобы о них говорили.

Причем дело не в политических мотивах, а именно в личных. Чтобы хоть кто-то о них вспомнил. Тем более сейчас как раз идет чемпионат США, завтра они катают ритмический танец. Вот Колесник и привлекает внимание, его можно понять», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

«Нельзя сбрасывать со счетов историю допинговых скандалов». Американский фигурист Колесник выступил против участия россиян в отборе на Олимпиаду