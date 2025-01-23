Дмитрий Алиев показал, как исполняет на тренировке четверной лутц

Дмитрий Алиев показал, как прыгает четверной лутц на тренировке.

Ранее Алиев сообщал, что восстанавливается после травмы.

«Когда тренеру немножко не до тебя. Он даже не посмотрел», – написал чемпион Европы 2020 года.