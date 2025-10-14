Софья Акатьева: «Если форма позволит, то пойду на тройной аксель. Эталон – аксель Туктамышевой, постоянно пересматриваю»

Софья Акатьева сообщила, что может прыгать тройной аксель в новом сезоне.

– Есть что-то, что вы хотели бы прыгнуть? Например, более сложные каскады?

– На самом деле, все это мы выполняем на тренировках. Это неотъемлемая часть тренировочного процесса. Если какие-то элементы не включены в программу, это вовсе не значит, что их не тренируют. Я люблю все прыжки – каждый по-своему для меня важен. Но главное, чтобы программа была целостной. Не могу выделить какой-то один прыжок.

– А как сейчас у вас дела с акселем?

– В прошлом сезоне я прыгала его только на тренировках. А сейчас пока нужно двойной подводить. Это все такая длинная, кропотливая работа. Будем с тренерами наблюдать за моей формой, посмотрим. Если форма позволит – то пойдем на тройной аксель.

– А вы советуетесь с тренером или сами пробуете?

– Конечно, желание всегда исходит от спортсмена. Тренеры могут только со стороны оценить и сказать: «Ты еще не в форме». Ты можешь чувствовать, что прямо уже готова, но это чревато травмой.

Потому что тренеры тоже нас знают очень хорошо: с Этери Георгиевной (Тутберидзе ), Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом ) и Сергеем Викторовичем (Дудаковым ) я работаю буквально половину своей жизни! Они меня знают очень давно и могут подсказать, что пока еще не время, нужно подождать, набрать форму.

– В исполнении кого из фигуристов вам нравится аксель?

– Четверной Аксель Ильи Малинина – очень классный, взрывной. А также, конечно же, тройной аксель Елизаветы Туктамышевой . Это просто эталон! Постоянно его пересматриваю, прямо на репите! – рассказала Софья Акатьева .