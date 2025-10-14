  • Спортс
Авербух о доходах фигуристов: «Учитывая большое количество ледовых шоу и коммерческих турниров, им грех жаловаться. Они обласканы судьбой»

Илья Авербух считает, что фигуристы в России зарабатывают достаточно.

– Можно оценить, сколько сейчас зарабатывает фигурист сборной России?

– Я вряд ли скажу точную цифру, но, учитывая большое количество ледовых шоу и коммерческих турниров, как Кубок Первого канала или «Русский вызов», призовые на Гран-при, фигуристам грех жаловаться.

Кроме того, сейчас оказывается большая поддержка – программы, которые мы ставим, костюмы и ботинки оплачиваются федерацией, а не фигуристами. Можно сказать, они обласканы судьбой.

– Но до российских футболистов никогда им не дойти.

– Это несоизмеримая история. Даже некорректно сравнивать – несравним интерес в обществе к фигурному катанию и футболу. Когда ты варишься внутри в сообществе, кажется, что все за это болеют, но на самом деле это разного порядка явления.

– И если сейчас выйти на улицу и спросить, кто такая Аделия Петросян, вряд ли многие ответят.

– Ну, это данность. Я бы так даже поставил вопрос: а в скольких странах сейчас по-настоящему культивируется фигурное катание? Россия, США, Япония, ну Китай, Канада. В Европе – Франция, немного Италия. А дальше мы будем перебирать точечные истории: был прекрасный испанец Хавьер Фернандес, но реально фигурное катание в Испании – где оно?

Так что я благодарен, что в нашей стране фигурное катание в лидерах. Мне вообще нравятся виды спорта с творческой составляющей – синхронное плавание, художественная гимнастика, фигурное катание. И везде мы в лидерах. Потому что душа поет! – сказал хореограф и продюсер Авербух.

5 мыслей о (не)популярности фигурного катания

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
