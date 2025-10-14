0

Софья Акатьева: «Раньше как-то спокойнее выходила на соревнования. Иногда из-за волнения у меня что-то срывается»

Софья Акатьева сообщила, что стала больше волноваться перед стартами.

– Можете оценить на дистанции собственного опыта, что раньше было для вас проще или, наоборот, сейчас дается легче?

– Раньше как-то спокойнее выходила на соревнования. Для меня это, конечно, много значило. Но сейчас я переосмыслила все это. Поняла, насколько для меня ценно быть на льду, выступать. Из-за этого появилось больше важности и, соответственно, волнения.

Иногда из-за этого у меня что-то срывается. Однако сейчас стараюсь идти к тому, чтобы более спокойно выходить на соревнования, увереннее кататься и показывать стабильные прыжки и элементы.

– Вас уже достаточно много спрашивали об ультра-си на фоне травм. Поэтому такой чисто философский вопрос: как вы считаете, нужны ли четверные женскому одиночному катанию?

– У каждого спортсмена свои возможности и своя подготовка. В прошлом сезоне я показывала элементы ультра-си только на тренировках. То есть я их напрыгала, но в силу каких-то сомнений и недостаточной подготовки у меня не получилось исполнить их на соревнованиях. Только на чемпионате России по прыжкам смогла показать четверной тулуп.

Если спортсмен выкатывает четверные – это прекрасно. Я к этому тоже стремлюсь. И надеюсь, что в какой-то момент моя форма позволит это сделать.

– Все ли в порядке со здоровьем сейчас? Можем ли ждать от вас усложнения контента?

– Все нормально. Мы с тренерами будем ориентироваться на мою форму, потому что для меня это не совсем предсказуемый процесс. Еще предстоит большой путь. Поэтому на прокатах я каталась с более упрощенным набором элементов. Думаю, потихоньку будем работать и двигаться вперед, – рассказала Софья Акатьева.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Чемпионат
женское катание
logoСофья Акатьева
logoсборная России
